الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بالتنقيب عن الآثار فى منزله بالهرم

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق «توك توك»، بتهمة التنقيب عن الآثار في منزله بمنطقة الهرم بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة الهرم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بقيام سائق «توك توك»، بالتنقيب عن الآثار داخل منزله 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وتم إلقاء القبض على المتهم أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار، وبحوزته أدوات الحفر.
 

وتبين أن المتهم يبلغ من العمر 40 عامًا ويعمل سائق توك توك ويقيم في منطقة كفر الجبل بالهرم، كما تبين وجود حفرة في إحدى غرف منزله بعمق 2 متر وأيضًا أدوات الحفر والتنقيب.

تحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

منطقة كفر الجبل الهرم التحقيقات سائق توك توك التنقيب عن الآثار منزل

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