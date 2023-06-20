إصابة شخصين فى حادث تصادم بأبوالنمرس

أُصيب شخصان بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم بين سيارتين بطريق بنى يوسف بأبوالنمرس في محافظة الجيزة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم مصطفى رشوان، رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق بني يوسف.

وتبين أنّ الحادث وقع بين سيارتين نقل قيادة سائق 50 سنة وتهشم بمقدمة السيارة، وسيارة أخرى ربع نقل قيادة سائق 30 سنة، وبصحبته تباع مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة العامة التحقيقات.