الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم بأبوالنمرس

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أُصيب شخصان بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم بين سيارتين بطريق بنى يوسف بأبوالنمرس في محافظة الجيزة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم مصطفى رشوان، رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق بني يوسف.

وتبين أنّ الحادث وقع بين سيارتين نقل قيادة سائق 50 سنة وتهشم بمقدمة السيارة، وسيارة أخرى ربع نقل قيادة سائق 30 سنة، وبصحبته تباع مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة العامة التحقيقات.

محافظة الجيزة حادث تصادم كدمات متفرقة عمليات النجدة

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 20-6-2023

بدء محاكمة قاتلة ابنها فى الشرقية

التحويلات المرورية بعد غلق شارعى أحمد فؤاد نجم والأسمرات

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

انتهاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة

كمين فلسطيني و"أباتشي" إسرائيلية.. ماذا حدث في "جنين"؟ وما التداعيات؟