الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان يفوض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشة 7 طلبات

حنفي جبالي
حنفي جبالي

فوّض مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة 7 طلبات مناقشة عامة تتوافر شروط مناقشتها، وقال المستشار حنفي جبالي، يُرعي ضم طلبات المناقشة ذات الصلة للمناقشة بجلسة واحدة وموعد واحد وجاءت على النحو التالي:

1. العضو طارق الطويل، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع السياحة والاهتمام بالمناطق الآثرية.

2. العضو طارق الطويل، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قصور الثقافة لتقوم بدورها في نشر الثقافة والفنون.

3. العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير التعليم.

4. العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التغيرات المناخية.

5. العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية وتطوير الصناعة المصرية.

6. العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار.

7. العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن منح التراخيص الرسمية لممارسة مهنة التمريض. 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية التغيرات المناخية الثقافة والفنون الجهاز المصري للملكية الفكرية الصناعة المصرية المستشار الدكتور حنفي جبالي المناطق الأثرية

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