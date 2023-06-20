الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لجوء الأجانب والتصرف في أملاك الدولة.. جبالي يحيل مشروعي قانونين للجان النوعية

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعا قانونين مُقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب (إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة).

وكذلك مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة (إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

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