المشدد 8 سنوات لسائق خطف طفلًا في البدرشين

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة سائق توك توك؛ لاتهامه بخطف طفل في منطقة البدرشين، بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات.

وتبيّن خطف المتهم «سائق توك توك» بدائرة قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، الطفل المجني عليه، الذي لم يبلغ الثمانية عشر من عمره، حيث أن المتهم خطف الطفل المجني عليه بغرض طلب فدية من أسرته، وحينما بدأ الأمر ينكشف ترك الطفل بإحدى الأراضي الزراعية.

وتلقى قسم شرطة البدرشين، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد خطف المتهم «سائق توك توك»، الطفل المجني عليه، تحت تهديد السلاح.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وجرى القبض على المتهم الذي اعترف أنه خطف الطفل لطلب فدية من أسرته.

وتحرر المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.