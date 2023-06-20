الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شيماء سامي تقفز 5 مراكز في التصنيف العالمي للريشة الطائرة البارالمبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نجحت شيماء سامي لاعبة منتخبنا الوطني الباراليمبي للريشة الطائرة في القفز 5 مراكز في التصنيف العالمي.

وقفزت شيماء سامي من المركز السادس عشر إلى المركز التاسع، عقب احتلالها المركز الخامس في منافسات الفردي لبطولة كندا الدولية والتي أقيمت بمدينة أوتاوا خلال الفترة من 14 وحتى 18 يونيو الجاري، وشارك فيها من مصر كل من شيماء سامي وياسمينة عيسى، وحققت شيماء المركز الخامس في منافسات الفردي ، بينما حققت ياسمينة المركز التاسع في منافسات الفردي وذهبية الزوجي مع زميلتها الأمر يكية جايكي سايمون.

ورغم تغيير تصنيفها الطبي من H1 إلى H2 مع بداية الموسم الجاري ، ما يعني أنها تبدأ المنافسة على التأهل من الصفر  في تصنيف جديد ،  إلا أنها و خلال ثلاث بطولات استطاعت القفز من المركز الـ 30  إلى المركز الـ 16 ومنه إلى المركز التاسع.

وأكدت شيماء سامي أنها تسعى بقوة للتأهل لباراليمبياد باريس ، وأن تغيير تصنيفها جعلها تبذل مجهودا مضاعف من أجل تحقيق حلمها ، ولكن إرادتها وطموحها سيدفعونها  لتخطي اي صعوبات في سبيل تحقيق حلمها بالتأهل لدورة الألعاب الباراليمبية في باريس 2024.

إجراء التجارب النهائية لمنتخب رفع الأثقال البارالمبي

 على جانب آخر تنظم اللجنة البارالمبية المصرية غدا الثلاثاء ٢٠ يونيو تجارب المنتخب القومي لرفع الأثقال بصالة المركز الاولمبي لعدد ١٠ لاعبين هم
نوسة عبد العال الجبالي ميزان ٤٥ ك
صباح محمد ميزان ٥٠ ك
رانيا المرشدي ميزان ٨٦ ك
عادل محمد الحوت ميزان ٥٤ ك
فواد السيد ميزان ٥٤ ك
محمد السيد ميزان ١٠٧ ك
عبد الباسط مجدي ميزان٩٧ك
متولي مطحنة ميزان ٨٠ك
محمد علي شكر ميزان ٨٠ك
عمرو محمد فاروق ميزان +١٠٧ك... وطبقا لنتائج التجارب سيتم تحديد الأسماء النهائية للمشاركة في بطولة العالم بالإمارات اغسطس ٢٠٢٣.

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استطاعت المنافسة باريس 2024 تحقيق حلمها شيماء سامي

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