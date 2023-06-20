مصرع طفلة سقطت من سلم الدور الأول فى منزل بالشرقية

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة إثر إصابتها عقب سقوطها من سلم المنزل بالدور الأول علوى، بنطاق مركز ههيا، بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزى بوصول "رزان أ"، عامين، مقيمة بنطاق مركز ههيا، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التى أودت بحياتها إثر تعرضها لسقوطها من سلم الدور الأول علوى بالمنزل، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.