الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قائمة أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا على مدار الأيام الماضية، حيث أستقرت نتيجة  لتراجع أسعار الأعلاف والكتاكيت.

ونستعرض في السطور التالية قائمة أسعار البط والرومي والحمام والدواجن في مستهل التعاملات. 

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20-6-2023

 أسعار كيلو لحم بط (بلدي) اليوم  في بورصة الدواجن الرئيسية 100 جنيه للكيلو.

أسعار كيلو  لحم الفراخ الأحمر اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية 80 جنيها للكيلو.

أسعار كيلو  رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك)  اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية 75 جنيها للكيلو.

 أسعار كيلو  لحم فخد نعام  اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية 250 جنيها للكيلو.

 أسعار كيلو لحم نعام (مشفي)  اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية 350 جنيها للكيلو.

أسعار كيلو لحم بياض أبيض (بطاريات)  اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية  52 جنيها للكيلو.

أسعار كيلو لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية  55 جنيها للكيلو.

 أسعار كيلو لحم الفراخ الأبيض اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية  70جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أشرف المرشدى: انتهاء أزمة الدواجن.. والأسعار الحالية مناسبة للمنتج والمستهلك (حوار)

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 19-6-2023

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الاثنين 19-6-2023

أسعار النعام والرومي اليوم الأثنين 19 -6-2023

 أسعار كيلو لحم بط(فرنساوي) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية 57 جنيها للكيلو.

 أسعار كيلو لحم نعام القائم  اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية 120 جنيها للكيلو.

 أسعار كيلو رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية  60 جنيها للكيلو.

أسعار كيلو لحم بياض بني (بطاريات) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية  62 جنيها للكيلو.

أسعار كيلو لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية  64 جنيها للكيلو.

 أسعار كيلو زغاليل الحمام (الجوز) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية  120 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم الأثنين 19 -6-2023

 أسعار كيلو لحم بط (مولار) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية  63 جنيها للكيلو.

 أسعار كيلو لحم بط (مسكوفي) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية  100 جنيها للكيلو.

 أسعار كيلو لحم أمهات الأبيض اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية  50 جنيها للكيلو.

 أسعار كيلو لحم الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية  100 جنيها للكيلو.

أسعار كيلو لحم السمان اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية 60 جنيها للكيلو.

اسعار الدواجن قائمة أسعار البط والرومي والحمام والدواجن أسعار الدواجن اليوم بورصة الدواجن الرئيسية

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