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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 19-6-2023

الدواجن
الدواجن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن على مدار اليوم، وقد شهدت أسعار الدواجن استقرارا في الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 19-6-2023، في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم الأثنين 19 -6-2023

بلغ متوسط أسعار كيلو لحم بط (بلدي) اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية 100 جنيه للكيلو.

بلغ متوسط أسعار كيلو  لحم الفراخ الأحمر اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية 75 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار كيلو  رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك)  اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية 75 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار كيلو  لحم فخد نعام  اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية 250 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار كيلو لحم نعام (مشفي)  اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية 350 جنيها للكيلو.

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أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18-6-2023 في بورصة الدواجن

بلغ متوسط أسعار كيلو لحم بياض أبيض (بطاريات)  اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية  52 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار كيلو لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية  55 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار كيلو لحم الفراخ الأبيض اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية  67 جنيها للكيلو.

أسعار النعام والرومي اليوم الأثنين 19 -6-2023

بلغ متوسط أسعار كيلو لحم بط(فرنساوي) اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية  57 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار كيلو لحم نعام القائم  اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية 120 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار كيلو رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية  60 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار كيلو لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية  62 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار كيلو لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية  64 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار كيلو زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية  120 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم الأثنين 19 -6-2023

بلغ متوسط أسعار كيلو لحم بط (مولار) اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية  63 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار كيلو لحم بط (مسكوفي) اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية  100 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار كيلو لحم أمهات الأبيض اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية  50 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار كيلو لحم الفراخ البلدي اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية  100 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار كيلو لحم السمان اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية 60 جنيها للكيلو.

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