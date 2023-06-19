المرشدى: انتهاء أزمة الدواجن فى مصر.. ونطالب بتصدير الفائض عن الاستهلاك

قال أشرف المرشدي، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن أزمة الدواجن في مصر انتهت، ولدينا فائض في الإنتاج، مطالبًا بفتح باب التصدير أمام الفائض من الدواجن المصرية وذلك لتوفير السيولة الدولارية، مشيرًا إلى أن هناك منشآت كثيرة في مصر مطابقة لمعايير التصدير وقد أثبت خلوها من إنفلونزا الطيور.

وأوضح "المرشدي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأمور مستقرة بشكل كبير في القطاع الدجني، والأسعار الآن مناسبة للمستهلك والمنتج، ويوجد فائض الآن في السوق المصرية من الدواجن، مشيرًا إلى أن مصر كانت تصدر إلى أكثر من 14 دولة قبل أزمة إنفلونزا الطيور، حيث كانت تصدر الدواجن المبردة وبيض المائدة وبيض التفريخ والكتاكيت.

وأضاف أشرف المرشدي أن هناك إحجامًا من عدد من المربين، حيث يتم العمل الآن بـ50% فقط من الطاقة الإنتاجية للقطاع، وذلك نتيجة عدم توفير سيولة لعدد كبير من المربين، لافتًا إلى أنه لضمان عدم حدوث الأزمة مرة أخري يجب تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة على التجار والمستوردين، بإضافة منع العشوائية في قطاع الدواجن.

وأشار المرشدي، إلى أن أسعار بيض المائدة شهدت ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجلت أسعاره 107 جنيهات للطبق، وهذا سعر مناسب جدًا للمستهلك والمنتج، حيث كانت الأسعار منخفضة الفترة الماضية فتسببت في خسائر كبيرة للمنتج، حيث إنها أقل من التكلفة النهائية للمنتج، وكانت هناك خسائر كبيرة لهم.

وكشف المرشدي، عضو اتحاد منتجي الدواجن، عن أن الحكومة قامت بالتوسع في زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا خلال العام الجاري 2023، ولكن يجب اتباع عدد من المقترحات وذلك لزيادة الإنتاج، حيث إنه يجب اختيار الأصناف المناسبة للمنطقة والظروف المناخية المحيطة بها، والتي تتمتع بمقاومة جيدة للأمراض والآفات، ويجب تحديد موعد الزراعة المناسب.