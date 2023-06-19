أسعار أعلاف الدواجن اليوم الاثنين 19-6-2023

مازال البحث مستمرًا عن أسعار أعلاف الدواجن خاصة مع التراجع الكبير الذي شهدته الأسعار علي مدار الأسابيع الماضية، فقد تراجعت الأشكال بنسبة تتعدى 50%، حيث أن أسعار أعلاف الدواجن تنعكس على أسعار الدواجن في الأسواق.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الاثنين

وتقدم الدستور في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الاثنين 19 يونيو خلال بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الاثنين 19 يونيو

بلغ سعرطن ذرة صفراء برازيلي اليوم الاثنين 19 يونيو في بورصة السلع الرئيسية سعر 13500 جنيها للطن.

بلغ سعر طن ذرة صفراء ارجنتينى اليوم الاثنين 19 يونيو في بورصة السلع الرئيسية سعر 13500 جنيها للطن.

بلغ سعر طن ذرة صفراء أوكراني اليوم الاثنين 19 يونيو في بورصة السلع الرئيسية سعر 11000جنيها للطن.

بلغ سعر طن ذرة صفراء صربي اليوم الاثنين 19 يونيو في بورصة السلع الرئيسية سعر 11000 جنيه للطن.

بلغ سعر طن ذرة صفراء أمريكي اليوم الاثنين 19 يونيو في بورصة السلع الرئيسية سعر 11000 جنيه للطن.

بلغ سعر طن ذرة صفراء بلغاري اليوم الاثنين 19 يونيو في بورصة السلع الرئيسية سعر 11000 جنيه للطن.

بلغ سعر طن ذرة صفراء روماني اليوم الاثنين 19 يونيو في بورصة السلع الرئيسية سعر 11000جنيها للطن.

أسعار فول الصويا اليوم الأثنين 19 يونيو

بلغ سعر طن صويا 46 % (محلي) اليوم الأثنين 19 يونيو في بورصة السلع الرئيسية سعر 33000 جنيها للطن.

بلغ سعر طن صويا 44 % اليوم الأثنين 19 يونيو في بورصة السلع الرئيسية سعر 33000 جنيها للطن.

بلغ سعر طن صويا 46 % اليوم الأثنين 19 يونيو في بورصة السلع الرئيسية سعر 33000 جنيها للطن.

بلغ سعر طن ردة ( نخالة ) اليوم الأثنين 19 يونيو في بورصة السلع الرئيسية سعر 10900 جنيها للطن.

بلغ سعرطن زيت صويا منزوع اليوم الأثنين 19 يونيو في بورصة السلع الرئيسية سعر 47000 جنيها للطن.

بلغ سعرطن زيت صويا مكرر اليوم الأثنين 19 يونيو في بورصة السلع الرئيسية سعر 48500 جنيها للطن.

بلغ سعرطن بذرة فول الصويا اليوم الأثنين 19 يونيو في بورصة السلع الرئيسية سعر 30000 جنيها للطن.

بلغ سعرطن كسب عباد 36% اليوم الأثنين 19 يونيو في بورصة السلع الرئيسية سعر18000 جنيها للطن.

بلغ سعرطن دي دي جي إس 27% اليوم الأثنين 19 يونيو في بورصة السلع الرئيسية سعر24000 جنيها للطن.

بلغ سعرطن جيلوتين مستورد 60% اليوم الأثنين 19 يونيو في بورصة السلع الرئيسية سعر 49000 جنيها للطن.