الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة تصل إلى الغربية لتفقد بعض المشروعات الخدمية والتنموية

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى محافظة الغربية، وكان في استقبالها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتأتي تلك الزيارة في إطار جولات سيادتها بالمحافظات التي تشهد تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة أمام الشباب، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية ولفيف من القيادات التنفيذية للمحافظة.

وفي بداية اللقاء، أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن سعادتها بزيارة محافظة الغربية للمرة الأولى، لمتابعة وتفقد عدد من المشروعات التنموية التي تخدم أهداف المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، ويأتي على رأس تلك المشروعات مشروع المنطقة اللوجستية بطنطا، والتي يمتلكها المهندس أشرف دوس، رجل الأعمال المصري بالخارج.

ومن المقرر أن تتضمن أنشطة الزيارة تفقد وزيرى الهجرة والتنمية المحلية ومحافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة عددًا من المشروعات التنموية خاصة في مجالات تقديم الخدمات للمواطنين، ومن بينها الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والمركز التكنولوجي بالديوان العام.

كما تتضمن الزيارة تفقد اللواء هشام آمنة والسفيرة سها الجندي والدكتور طارق رحمي المنطقة اللوجستية بمنطقة سبرباى بطنطا المقامة على مساحة 83 فدانًا، وهى أحد المشاريع العملاقة التي تخدم أبناء المحافظة حيث توفر نحو 50 ألف فرصة عمل لشباب منطقة الدلتا، وتساعد في نمو الاقتصاد وتوفير المئات من فرص العمل.

الهجرة غير الشرعي الهجرة غير الشرعية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي

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