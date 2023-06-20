الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قادمون من أوروبا.. 8 آلاف سائح يصلون مرسى علم اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستعد مطار مرسى علم الدولي علي مدار ساعات، اليوم الثلاثاء، لاستقبال 8 آلاف سائح علي متن 21 رحلة  طيران دولية أوروبية، وذلك ضمن 118 رحلة طيران تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى، وحتى الجمعة المقبلة.

وكشفت جداول التشغيل لرحلات الوصول اليومية بمطار مرسى علم، أنه من المقرر أن تصل اليوم 4 رحلات من مطار العاصمة التشيكية براغ، و7 رحلات من بولندا، و3 رحلات من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا وأخرى من سويسرا، ورحلة من هولندا، ورحلة داخلية، ورحلتين من المانيا، ورحلة من لكسمبورج.

كما تبين من كشوف الرحلات أن المطار يستقبل 118 رحلة طيران خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوروبية مختلفة، أكثرها وصولا من بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا، وكذلك سويسرا والنمسا وبلجيكا.

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