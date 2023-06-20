الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية بالتزامن مع صوم الرسل

كنيسة
كنيسة

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال الفترة الماضية، عددًا من الفعاليات بالتزامن مع صوم الرسل.

نظمت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا المؤتمر النصف سنوي لخدامها وخادماتها  تحت عنوان "الخدمة بفرح".
حاضر في المؤتمر إلى جانب أسقف الإيبارشية، صاحبا النيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام  بلوس أنچلوس بالولايات المتحدة الأمريكية،  والأنبا چوزيف الأسقف العام بإفريقيا.  
وفي سياق آخر صلى الأبوان الأسقفان قداسات في عدد من كنائس إيبارشية باريس وشمالي فرنسا، وعقدوا بعض الاجتماعات، بالإضافة إلى جلسات عامة للشعب. كما اشتركا في اللقاء الشهري لشباب الإيبارشية.

ومن جهته أقيم  قداس عيد رئيس الملائكة ميخائيل، في كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية صهرجت الكبرى.
وتولى خدمة القداس الراهب القس يوسف النقلوني وشاركه الآباء الكهنة والشمامسة، وشعب الكنيسة.
وتتعامدت الشمس في الثانية ظهرًا كل عام، على المذبح القبلي الذي يحمل اسم رئيس الملائكة ميخائيل. وهي الظاهرة المعمارية الفريدة التي اكتشفها المهندس المشرف على الترميم الأستاذ الدكتور سعد مكرم، والتي تجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة الثلاثة يحدث في ثلاث مناسبات كنسية وهي:
- عيد الملاك ميخائيل ١٢ بؤونه/ ١٩ يونيو على مذبح الملاك القبلي.
- عيد الشهيد مارجرجس في ١٦ أبيب/ ٢٣ يوليو، (نقل رفاته إلى كنيسته بمصر القديمة في عهد البابا غبريال الـ ٨٨ في القرن الـ ١٥) على مذبح الشهيد مارجرجس الرئيسي.
- عيد السيدة العذراء في ١٦ مسرى/ ٢٢ أغسطس على مذبح السيدة العذراء البحري.
ولاحظ المهندس سعد وقت إشرافه على ترميم الكنيسة (منذ حوالي عشر سنوات) أن كل مذبح من المذابح الثلاثة تعلوه طاقة نور، كل واحدة منها مفتوحة في اتجاه يختلف عن الطاقتين الأخريين، الأمر الذي جعل المهندس يبحث في سبب اختلاف مكان فتحة الطاقة فوق كل مذبح حتى اكتشف السر وراء هذا وهو أن كل طاقة مفتوحة في زاوية محسوبة بحيث تجعل شعاع الشمس  يسقط على المذبح في يوم عيد القديس المسمى عليه المذبح.

واستضافت كاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام (مقر إيبارشية هولندا القبطية الأرثوذكسية)  اللقاء السنوي لكورالات الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الـ Oriental
حضر اللقاء إلى جانب الأنبا أرساني أسقف هولندا، نيافة المطران بوليكاربوس رئيس إيبارشية هولندا للسريان الأرثوذكس وبعض من كهنة إيبارشية هولندا القبطية الأرثوذكسية وكهنة بعض الجاليات المسيحية بهولندا، و عدد كبير من مختلف جاليات الكنائس الارثوذكسية بهولندا.
اشترك في اللقاء مجموعة مختلفة من كورالات الكنائس الأرثوذكسية الشرقية (القبطية والسريانية والأرمنية والإثيوبية والإريترية) حيث قدم كل فريق عرضًا من الألحان والترانيم المتنوعة، كلٌ بلغته الخاصة.
ونال العرض إعجاب الحاضرون الذين عبروا عن سعادتهم بالعرض الشيق الممتع للتراث الروحي للكنائس الأرثوذكسية المختلفة. وبعد انتهاء كل عرض تم التقاط بعض الصور التذكارية.
زيارة شباب من المهجر لإيبارشية بني سويف

كما استقبل الأنبا غبريال أسقف بني سويف مجموعة من الشباب الزائرين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا بمقر المطرانية.

تأتي زيارة شباب المهجر للإيبارشية في إطار تقديم بعض الدورات والأنشطة التدريبية لأطفال وشباب الكنيسة وذلك ضمن أحد البرامج التي تنفذها هيئة coptic orphans بمصر، والتي تهدف إلى ربط أبناء الكنيسة بالخارج بكنيستهم في مصر.

ارثوذكسية الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا الأنبا چوزيف الأنبا ابراهام الإيبارشية الأنبا چوزيف الأسقف العام الأنبا چوزي القبطية الأرثوذكسية

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