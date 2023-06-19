الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الغضبان" يبحث مع رئيس جامعة بورسعيد المشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساء، اليوم الأحد، الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد؛ لبحث المشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي.

وأكد المحافظ، أهمية دور جامعة بورسعيد وكلياتها المتخصصة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة وكذلك في بناء الشباب المؤهل، للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي.

وأشار إلى أن الجامعة بما تمتلكه من إمكانات علمية رفيعة المستوى وذخيرة شبابية قوية وواعدة، باتت مؤهلة حاليا للمساهمة في ترسيخ مكانة بورسعيد الاقتصادية والاجتماعية المميزة.

وأضاف أن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير في تقديم الدعم والمشاركة خلال الأحداث المهمة التي تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة في التوعية بالمشروعات القومية التي تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربا عن فخره بالإنجازات التي تحققها الجامعة في المجال العلمي، ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها.

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اقتصاد الوطنى اجتماعية الاجتماعية الاقتصاد الوطني الاقتصادية والاجتماعية

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