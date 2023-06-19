الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربى بدار الكتب فى طنطا (صور)

تعلم طرق وأساليب
تعلم طرق وأساليب الكتابة الإبداعية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، مساء الاثنين، فعاليات الورش الأدبية والفنية التي تعقدها بدار الكتب في مدينة طنطا، حيث شهدت الدار توافد العديد من طلاب وطالبات المدارس؛ للمشاركة في الورش لتعلم طرق وأساليب الكتابة الإبداعية والتعرف على فنون الخط العربي.

في السياق، أوضح الشاعر محمد سامي، أن للعمل الإبداعي العديد من الأشكال الأدبية منها الرواية والقصة والشعر والنص المسرحي والمقال، وقدم شرحا وافيا للأطفال المشاركين عن أهم العناصر في كتابة القصة أو الرواية، لافتا إلى ضرورة خلق الفكرة الرئيسة للعمل الأدبي، ومن ثم حصر التفاصيل كافة حول شخصيات الرواية، والبيئة المحيطة داخل أحداث العمل الأدبي.

وشهدت الورشة تفاعلاً كبيرًا من جانب الأطفال المشاركين الذين تسابقوا في طرح الأفكار لبناء عمل أدبي، كما شارك آخرون في تقديم مشاهد تمثيلية من مخيلاتهم لبعض الأحداث اليومية الجارية، فيما طالب الشاعر محمد سامي الأطفال بضرورة القراءة والاطلاع لدورها المهم كأحد مقومات الكتابة الإبداعية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة مدينة طنطا فنون الخط العربي أساليب الكتابة الإبداعية

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