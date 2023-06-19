الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: مصر أكثر الدول حرصًا على استقرار ليبيا

ليبيا
ليبيا

أوضح الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، تفاصيل زيارة رئيس مجلس النواب إلى ليبيا على رأس وفد برلماني، قائلاً: "هذه الزيارة تحمل الكثير من الدلالات والرسائل، أهمها أن هذه الزيارة تعتبر امتداد طبيعي للجهود المصرية الداعمة لوحدة واستقرار الدولة الليبية". 

وأضاف “فارس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية “الحياة”، أن من بين هذه الرسائل أيضًا، أن مصر لم ولن تتوانى عن دعم الأشقاء في ليبيا، كما أن مصر منفتحة على كل الأطراف لتهيئة الأجواء وإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت.

وأكد أن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة في الملف الليبي منذ عام 2018، وهو ما أسفر عن إعلان مبادرة القاهرة في 6 يونيو 2020، والتي أكدت على ثوابت السياسة الخارجية المصرية من خلال عدة بنود؛ من أهم هذه البنود ضرورة إيجاد حل ليبي ليبي، وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، والعمل على ذلك من خلال عقد الكثير من اللقاءات والمؤتمرات سواء بين مدينة الغردقة المصرية والقاهرة، والتأكيد على خروج كافة المرتزقة والأجانب. 

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