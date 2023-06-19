"العربية للتنمية الإدارية" تعقد منتدى حول حكومات ما بعد التحول الرقمي بالمغرب

أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الاثنين، فعاليات منتدى المائدة المستديرة حول حكومات ما بعد التحول الرقمي، والذي يعقد في الفترة من 19-21 يونيو الجاري في الدار البيضاء، بالمملكة المغربية.

يهدف المنتدى إلى إكساب ذوي الاختصاص، المعارف والمهارات اللازمة للتعرف على مرتكزات التحول الرقمي والمستجدات التقنية الحديثة في هذا المجال. بالإضافة الى التعرف على المتطلبات والتحديات التي توجهها المؤسسات بعد الانتهاء من عملية التحول الرقمي. وتدور محاور المنتدى حول التحول الرقمي في الحكومات العربية، وما بعد التحول الرقمي.

يأتي انعقاد المنتدى انطلاقا من سعي الحكومات الدؤوب لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتحسين الخدمات الرقمية في مختلف مؤسساتها، وذلك من خلال العديد من برامج ومشروعات التحول الرقمي، إضافة إلى تمكين ودعم المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، بهدف توفير جميع الخدمات الحكومية رقميًا، وإتاحة الوصول إليها بيسر.

يشارك في المنتدى نخبة من الخبراء والمختصين والمسؤلين من مختلف أنحاء الوطن العربي على مدار 3 أيام.