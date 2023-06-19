مستفيدة من "حياة كريمة": حصلت على أدوية قرحة المعدة بالمجان

الكثير من الخدمات قدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لسكان القرى النائية والفقيرة في جميع المحافظات، وذلك من خلال تطوير وإحلال البنية التحتية، بجانب تطوير الوحدات الطبية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، كما قامت المبادرة بتنظيم القوافل الطبية التي تجوب الشوارع للكشف والعلاج على المرضي بالمجان.

حصلت على أدوية قرحة المعدة بالمجان

نورهان عبد الغفار، 27 عامًا، تقطن في إحدى قرى محافظة المنيا، عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب إصابتها بمرض في المعدة، الأمر الذي جعلها تسلك الطرق الطويلة للأطباء والمستشفيات لتلقى العلاج وذلك كلفها الكثير من الجهد والمال، ولم يتم علاجها وتمنت فقط أن تتلقى العلاج الصحيح وأن تنتهي تلك المعاناة وأثناء جلوسها داخل منزلها على فراش المرض فوجئت بقوافل طبية تابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تجوب شوارع القرية للكشف وتقديم العلاج بالمجان للمرضي.

وقالت نورهان لـ"الدستور" إنها عانت منذ فترة من ألم شديد في معدتها، وذهبت إلى كل المستشفيات والوحدات الصحية المجاورة لمنزلها، وأجرى الأطباء العديد من الأشعة والتحاليل والفحوصات الطبية ونصحوها بتناول بعض العقاقير لتسكين الألم، لإنهاء الألم لكن بدون جدوى، وذكرت أن الجيران أخبروها بالقافلة الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقرر بعدها الذهاب إليهم لإجراء الكشف اللازم لها.

وأضافت أنها لجأت إلى القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» التي وقعت الكشف عليها وأجرت لها الفحوصات الطبية، واتضحت إصابتها بقرحة في المعدة، حيث إن الأطباء عملوها أحسن معاملة وأجروا كل الفحوصات الطبية وأعطوها الأدوية المناسبة بالمجان، موجهًا الشكر للأطباء التابعين للمبادرة بعدما قدموا لها العلاج اللازم لها وأنهوا تلك المشكلة التي استمر لسنوات معها، كما وجهت الشكر للرئيس السيسي على تلك المبادرة التي قدمت الكثير والكثير لسكان الريف المصري ووفرت لهم حياة هادئة خالية من القلق والتوتر .