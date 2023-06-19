الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حكم جديد ضد الهارب محمد على بتهمة التهرب الضريبى

الارهابى محمد على
الارهابى محمد على

قضت دائرة جُنح التهرب الضريبي بمحكمة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار معتز صادق، بحبس المقاول الهارب بإسبانيا محمد علي عبدالخالق ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة 200 ألف جنيه وتغريمه مليون و350 ألف جنيه وتقدير ما يعادل مثل الضريبة، لاتهامه في القضية رقم 30 لسنة 2023م جنح ضرائب عامة.

يذكر أن محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قد قررت تأجيل إعادة إجراء محاكمة 24 متهما بينهم شركاء المقاول الهارب محمد علي، في القضية رقم 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ الجوكر، لجلسة 21 يونيو.

ج نح التهرب الضريبي حبس المقاول الهارب محمد علي ثلاث سنوات

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