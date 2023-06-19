الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء صالون "التنسيقية" حول قضايا المحور السياسى فى الحوار الوطنى (فيديو)

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشياً حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.


تدور الجلسة الأولى من الصالون حول ملف «المجتمع المدني»، وتتناول مناقشة عدة محاور، منها: الأهمية التي يمثلها المجتمع المدني للدولة المصرية، وأبرز المعوقات التي تواجه المجتمع المدني، والتمويل الأجنبي للجمعيات، وكذلك قانون الجمعيات الأهلية الأخير وهل لبى تطلعات منظمات المجتمع المدني أم يحتاج إلى تعديل، وما خطورة خلط السياسة بحقوق الإنسان؟، وأبرز إسهامات المؤسسات الأهلية في خدمة المجتمع.


وتناقش الجلسة الثانية «مستقبل البحث العلمي»، وتتناول محاور أبرزها، المعوقات التي تواجه البحث العلمي في مصر، ونصيبه في الموازنة العامة للدولة، ومدى الحاجة إلى قوانين وتشريعات جديدة تتعلق بالبحث العلمي، وما الذي ينقص المؤسسات البحثية المصرية مقارنة بالدول الغربية، ولماذا ينجح الباحثون المصريون في الخارج، ولا يحققون نفس النتائج في مصر، والدور الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في دعم البحث العلمي.


يدير الحوار خلال الصالون، أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى، النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أيمن أنور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وأمين المجتمع المدني، محمد الحداد، أمين عمال الجمهورية بحزب حماة الوطن، أسامة بديع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، الدكتورة هبة مكرم شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور صلاح سلام، الأستاذ بكلية الطب جامعة سيناء، الدكتورة رشا أبوشقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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