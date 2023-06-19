الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: ضرب الزوجات والأزواج ليس من الإسلام (فيديو)

الشيخ علي فخر
الشيخ علي فخر

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ضرب الزوجين لبعضهما ممنوع من الناحية الشرعية، لافتا إلى أن الناس لديها فهم خاطئ لتفسير الآية الكريمة (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن). 


وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "يعنى مفيش زوجة تضرب زوجها، ولا زوج يضرب زوجته، فهذا ليس من الدين أو الإسلام، إن زوج يضرب زوجته ويوصلها للمستشفى، لازم العظة، الزوجة أخطأت وأنت بتغضب أوعظ الأول، مش الأمر بالعنف، اقعد معها فهمها إحنا عاوزين ليه نعمل ده ولا نعمل هذا، ونقولها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا العظة بالحسنى وبالكلمة الكريمة".


واستكمل: "لو زوجة بتنضرب من زوجها، عليها تصبر ولا تخبر أهلها، وتبدأ معه بالموعظة الحسنة، طيب مفيش فايدة نلجأ لحد عنده حكمة مش شرط من الأهل لازم يتصف بالأمانة والحكمة".
 

دار الافتاء المصرية الدكتور على فخر الفتوى بدار الإفتاء فضائية الناس

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