الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. محمد سلماوى ضيف "الباز" فى "الشاهد" على Extra News

سلماوي خلال حلوله
سلماوي خلال حلوله ضيفًا على "الشاهد"

يحلّ الكاتب والروائي محمد سلماوي الليلة ضيفًا مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة إكسترا نيوز، وحديث حول شهادته عن أحداث ثورة 30 يونيو.

يكشف سلماوي كيف رصد واقع سيطرة الإخوان على ثورة 25 يناير، بجانب تفاصيل دعم الأمريكان لجماعة الإخوان للترشح لانتخابات الرئاسة.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

محمد سلماوى 30 يونيو ثورة 30 يونيو

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