الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ملك الخنازير".. رواية جديدة لعمر عويس عن دار المصري

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثًا عن دار المصري للنشر والتوزيع، رواية "ملك الخنازير" للكاتب عمر عويس، والغلاف من تصميم كريم آدم.

تُناقش الرواية "فلسفة الجنس" ومدى تأثيرها على قرارات الأفراد وحياتهم من خلال استعراض قصة  المُبشرة الأمريكية "بيتي تراشر"، التي تسافر إلى مصر، وتعمل بصحبة كتيبة إنجليزية.

لا تتحسّن أحوال المبشرة بل تسوء أكثر حتى أنها تتورط في العمل داخل شبكة دعارة، الأمر الذي كاد يعرضها للموت.

بعدها تخلّت تراشر عن المسيحية واعتنقت دينًا جديدًا حتى اضطرتها الظروف أن تربّي ابن صديقتها، الذي نشأ في بيئة شديدة الغرابة صنعت منه شخصًا شديد القوة.

باستعمال سلاح النساء، وتحت إشراف "تراشر"، سيتمكّن هذا الابن من السيطرة على الكثيرين ليستحق عن جدارة لقب "ملك الخنازير".

عمر عويس، من مواليد المنصورة، أول عمله له كان المجموعة القصصية "6 ريختر"، التي حصلت على المركز الأول في جائزة إبداع، وجرى التعاقد مع إحدى شركات الإنتاج لتحويلها إلى مسلسل تليفزيوني.

وكتب أيضًا عُمر 3 روايات، هي: "ترانيم أوستن" و"آخر وعود الأخت مارية"، و" توبة بني العميان"، لتكون "ملك الخنازير" هي روايته الرابعة.

غلاف الرواية
دار المصري للنشر والتوزيع عمر عويس صدر حديث ا كريم آدم فلسفة الجنس

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