الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز لعام 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

زاد البحث عبر مواقع البحث الاجتماعي، عن كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز 2023، فهي من الكلمات التي تصدرت مواقع التواصل ومنصة "جوجل".

الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز 2023

ويمكنك الاستعلام عن تأشيرة عمل برقم الجواز في مصر عبر موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع من خلال هذا الرابط: https://enationality.moi.gov.eg/

  • اختيار خدمة الإستعلام عن تأشيرة صادرة من وزارة الخارجية2
  • كتابة رقم الجواز
  • كتابة رمز التحقق
  • النقر على استعلام وسوف تظهر لك حالة التأشيرة وبياناتها إن كانت صادرة أو لا.

هل يمكن تجديد تأشيرة العمل عبر الأنترنت

يمكنك تجديد تأشيرة عمل عبر الموقع.. كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على الموقع من خلال هذا الرابط: https://enationality.moi.gov.eg/
  • اختيار خدمة طلب ترخيص عمل للأجانب2
  • كتابة رقم الجواز ورقم الترخيص السابق
  • تحديث بياناتك وبيانات جهة العمل
  • دفع الرسوم المطلوبة وطباعة نسخة من الترخيص الجديد

 

كما يمكنك تجديد تأشيرة عمل لمدة 3 سنوات كحد أقصى، حيث يجب أن تقوم بتجديدها قبل انتهائها بشهر أو في مدة أقصاها 14 يوم من تاريخ انتهاء الترخيص.

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رسوم تجديد تأشيرة عمل في مصر

وعن رسوم تجديد تأشيرة عمل في مصر تختلف حسب نوع التأشيرة والمؤهل الدراسي والجنسية. بشكل عام، تكون الرسوم كالتالي:

رسوم استخراج أو تجديد إذن العمل من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بدبي هي 100 جنيه لجميع الأجانب و50 جنيه لرعايا الدول العربية.

 

رسوم طلب ترخيص عمل للأجانب من دليل الخدمات العامة هي 200 جنيه لأصحاب المؤهلات العليا والشهادات الجامعية و100 جنيه لحملة الدبلومات.

 

رسوم تجديد تصريح العمل أونلاين من داخل مصر هي 130 جنيه، كما توجد خدمات أخرى متاحة عبر الإنترنت تتعلق بالجوازات والهجرة والجنسية ووزارة الداخلية أطلقت موقعًا إلكترونيًا خاصًا بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية، يمكنك من خلاله تقديم طلبات مختلفة مثل:

 

اكتساب أو رد أو إثبات أو استرداد الجنسية المصرية، الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع أو بدون الاحتفاظ بالجنسية المصرية، إصدار شهادة بإثبات الجنسية المصرية لتملك أراض أو عقارات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، تقديم إخطارات للأحوال المدنية أو التجنيد أو المأذونية أو المدارس أو الجامعات، تقديم طلبات تقنين وضع المصريين المهاجرين واستخراج شهادة تحركات.

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