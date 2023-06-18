رفع قيمة رسوم تأشيرة دخول البلاد لـ 700 دولار

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارا وزاريا برفع رسوم تأشيرة دخول البلاد بقيمة 700 دولار.

وتضمن نص القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1105 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 فى شأن التأشيرات ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 380 لسنة 2021 بشأن تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطنى جميع الدول العربية باستثناء الدول التي ترتبط مع جمهورية مصر العربية باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات وعلى موافقة وزير الخارجية ؛ قـــــــــرر يُضاف بند (ثالثًا) إلى الفقرة (أ) من المادة (25) من القرار الوزارى رقم 31 لسنة 1960 المشار إليه، نصه الآتي: "ثالثًا: تأشيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة خمس سنوات، تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تجاوز تسعون يومًا في السفرة الواحدة بقيمة سبعمائة دولار أمريكي شاملة رسم التأشيرة".

كما تضمن أن يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار.