الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية" يعقد المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثى الأزهر إلى دول العالم

د. نظير عياد
د. نظير عياد

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يوم الجمعة المقبل، بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، المقابلات الشخصية لمدرسي ووعاظ الأزهر الشريف كمرحلة أخيرة لاختيار المتقدمين لمسابقة الابتعاث العام إلى دول العالم، حيث تستمر المقابلات على مدار أربعة أيام، حيث يُخصص اليوم الأول للشرعي والعربي والقراءات، الثاني: الرياضيات والجغرافيا، الثالث: اللغة الإنجليزية والأحياء والتاريخ، والرابع يخصص للوعظ، وذلك بحضور مجموعة من المتخصصين علماء وأساتذة جامعة الأزهر.


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيَّاد، إن لجنة المقابلات الشخصية تستهدف خلال لقائها بالمتقدمين الكشف عن الثقافة العامة والسمات المميزة لشخصية المتقدمين لتمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم، فضلًا عن التحصيل العلمي والمعرفي لديهم، وقدرتهم على التعامل مع الثقافات المختلفة والمواقف المتنوعة.


أضاف عيّاد، أن الاهتمام بإجراء مراحل متعددة لاختيار مبعوثي الأزهر إلى العالم، يأتي انطلاقًا من أن مبعوث الأزهر الشريف لابد وأن يكون على قدر عالٍ من المعرفة، حيث يمثل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.


أوضح الأمين العام أن المقابلات الشخصية تأتي كمرحلة ثالثة بعد الاختبارات التحريرية والشفوية؛ لضمان الشفافية الكاملة في اختيار أفضل المتقدمين في المجالات المختلفة سواء الشرعية أم العلوم الثقافية.

مجمع البحوث الإسلامي الأزهر الشريف نظير عي اد الدكتور نظير عي اد

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