فى غياب ميسى.. الأرجنتين يتغلب على إندونيسيا وديًا بهدفين نظيفين

تغلب منتخب الأرجنتين وديًا، الإثنين على نظيره إندونيسيا بهدفين نظيفين، في ثاني تجاربه الودية خلال فترة التوقف الدولي.

وسجل هدفي الفوز بطل العالم ليناردو باريديس وكريستيان روميرو في الدقائق 38 و55 من زمن اللقاء.

وشهد اللقاء غياب قائد الفريق ليونيل ميسي، الذي يستعد للانتقال إلى فريقه الجديد هذا الصيف إنتر ميامي الأمريكي.

كان التانجو تغلب بهدفين نظيفين على نظيره الأسترالي الخميس الماضي في العاصمة الصينية بكين وديًا.

وافتتح ميسي التسجيل مبكرًا لمنتخب الأرجنتين بعد مرور 80 ثانية على انطلاق المباراة، وذلك عبر قذيفة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، وضع من خلالها الكرة على يمين ماثيو ريان، حارس مرمى أستراليا.

وعزز جيرمان بيزيلا، الذي شارك في اللقاء قبل انطلاق الشوط الثاني، تقدم المنتخب الأرجنتيني بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 68، عبر ضربة رأس رائعة، من متابعة لتمريرة عرضية من الناحية اليسرى أرسلها رودريجو دي بول، واضعًا الكرة على يسار الحارس الأسترالي، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق شباكه.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات منتخب الأرجنتين، الفائز بكأس العالم العام الماضي في قطر، للتصفيات المؤهلة لمونديال 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.