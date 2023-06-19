الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 16 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20856 طنا تشمل: 5786 طن يوريا و 1044 طن أسمنت معبأ و 477 طن حديد و 563 طن رمل و 12986 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53262 طنا تشمل: 200 طن تفاح و2100 طن زيت طعام و2984 طن ابلاكاش و 1110 طن خشب زان و15620 طن حديد و1551 طن فول صويا و4459 طن فول و5550 طن ذرة و 12278 طن قمح و7410 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 930 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 75 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3046 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 132024 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220997 طنا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2558 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخول وخروج 5478 شاحنة.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق وخاصة خلال فترة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

ومن جانبها أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط تحرير 685 محضرا ضد المخالفين خلال الحملات التي شنتها خلال النصف الأول من يونيو الجاري.

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