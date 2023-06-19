الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" يكشف موقف الزمالك من ضم ثنائى الدورى السعودى

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن ترشيح بعض المهاجمين من الدوري السعودي للانضمام إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل لتدعيم الهجوم.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تلقت ترشيحًا للتعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد والمرشح للرحيل عن الفريق إلى جانب السوري عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة السعودي.

وأوضح المصدر أن الأزمة حاليًا في الراتب السنوي الكبير الذي يحصل عليه اللاعبون، ومع إمكانية تخفيضه فإنه سيصل ما بين 45 إلى 60 مليون جنيه في الموسم الواحد وهو رقم كبير للغاية على خزينة نادي الزمالك.

وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك تركز كل اهتمامها في الوقت الحالي على خط الهجوم والتعاقد مع لاعب مميز لسد النقص.

واستقر مسئولو الزمالك على رحيل البنيني سامسون أكينيولا مع نهاية الموسم الجاري مع تمديد عقد التونسي سيف الدين الجزيري واستمرار ناصر منسي في خط الهجوم.

الزمالك نادي الزمالك صفوف الزمالك الدوري السعودي عبد الرزاق حمدالله عمر السومة

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