الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرزهم الحاوي ومعوض.. مصادر تكشف أسماء المرشحين لتدريب منتخبات الناشئين

وليد سليمان
وليد سليمان

رشحت اللجنة المكلفة من مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمكونة من حازم أمام و محمد بركات، عددً من الأسماء للانضمام إلى الجهاز الفني لمنتخبات الناشئين المقرر تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  أن الأسماء المرشحة للمنتخبات هم وليد سليمان لاعب الأهلي السابق، أسامه نبيه مدرب الزمالك السابق، محمد شوقى مدرب المنتخب السابق، وائل شيتوس المدرب المساعد للمنتخب الأوليمبي، أيمن الرمادي المدير الفني لنادي اسوان، سيد معوض لاعب الأهلي السابق.

ومن المفترض أن يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة ، اجتماعا خلال الأيام المقبلة لتشكيل منتخبات2005 و 2007 و 2008 و 2009  ،وخاصة بعد أن وجد اتحاد الكرة حلا للأزمة المالية  التى لحقت به في الفترة الماضية بتوقيع عقد من احد الراعى ووزارة الشباب والرياضة على انشاء صندوق لدعم المنتخبات الوطنية والذى بدا بمبلغ 250 مليون جنيه .

ومن ناحية أخرى، حددت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، يوم 25 يوليو المقبل، موعدًا لنهاية الدوري هذا الموسم الا أن 14 فريقا ينتهى الموسم بالنسبة لهم يوم 15 باستثناء الأهلي وثلاثة أندية اخرى بسبب أن الأهلي سيخوض ثلاث مباريات ضمن مؤجلاته. 

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة الدوري هذا الموسم 64 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الذى يحتل المركز الثاني برصيد 62 الا أنه له 6 مباريات مؤجلة . 

250 مليون جنيه إدارة اتحاد الكرة الأجهزة الفنية المنتخبات الوطنية مجلس إدارة اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة

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