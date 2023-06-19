ضمنهم ميسي.. 5 لاعبون رفضوا الدوري السعودي بسبب زوجاتهم

تواصل الأندية السعودية محاولاتها لإبرام صفقات قوية من العيار الثقيل، لتدعيم صفوفها خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ونجحت بعض الأندية السعودية في التعاقد مع نجوم كرة القدم، مثل انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي إلى صفوف اتحاد جدة السعودي في الصيف الحالي، ومن قبلهم النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو الذي انضم إلى النصر السعودي في الشتاء الماضي.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

في المقابل، تراجع بعض اللاعبين عن فكرة الانضمام إلى الدوري السعودي؛ بسبب رفض زوجاتهم الانتقال والاستقرار في السعودية، تحت شعار "العائلة أولًا".

زوجات حسموا مصير اللاعبين تجاه الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي

ونستعرض لكم أسماء اللاعبين الذين تراجعوا عن فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي بسبب رفض زوجاتهم، وذلك على النحو التالي:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي

أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الهلال السعودي في الصيف.

وفي مفاجأة للجميع، أعلن ليو ميسي اختياره للانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونوّهت التقارير الصحفية، أن تراجع ميسي عن فكرة الدوري السعودي؛ كانت بسبب زوجته "أنتونيلا" التي كانت تتحفظ على فكرة الانتقال إلى السعودية؛ نظرًا لأنها ترغب في أن يواصل أبناءها الثلاثة العيش في أوروبا.

ليونيل ميسي وزوجته

عائلة ليونيل ميسي

2- الإسباني سيرجيو راموس

أكدت التقارير الصحفية أن النجم الإسباني سيرجيو راموس يُرحب بفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك من خلال بوابة أهلي جدة، من أجل الحصول على راتب مالي ضخم.

ولكن سرعان ما تراجع راموس عن موقف؛ بسبب رفض زوجته "بيلا روبيو" فكرة التواجد والعيش في السعودية، ورغبتها في استمرار اللاعب في الملاعب الأوروبية.

وبناءً عليه، بدأ راموس في التفكير بقوة للانتقال إلى صفوف إشبيلية –فريقه السابق-، في حين قررت إدارة أهلي جدة صرف النظر عن الصفقة.

سيرجيو راموس وزوجته

3- الجزائري رياض محرز

الأمر ذاته بالنسبة للنجم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف أهلي جدة السعودي.

ولكن رياض محرز علّق مؤخرًا على هذه الشائعات، بأنه مرتبط بعقدٍ ساري مع مانشستر سيتي، ولا يوجد شيء جديد يخص مستقبله، مُشيرًا إلى أنه يصب كامل تركيزه مع منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

ولكن شبكة "بلو مون" البريطانية، أكدت في تقرير سابق لها، أن رياض محرز قد يرفض العروض السعودية المُقدمة له؛ بسبب رفض صديقته فكرة الانتقال إلى السعودية.

4- الفرنسي هوجو لوريس

أشارت التقارير الصحفية إلى اهتمام ناديي الهلال والنصر السعوديين بالحصول على خدمات النجم الفرنسي هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ولكن موقع "min 90" الفرنسي، أكد في تقرير سابق له، أن لوريس تراجع عن فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي؛ بسبب رفض زوجته "مارين لوريس" لهذه الخطوة.

وأكد الموقع الفرنسي، أن عائلة هوجو لوريس ترفض العيش في دولة عربية، والرغبة في الاستمرار بالتواجد في شمال لندن.

هوجو لوريس وزوجته

5- الكرواتي لوكا مودريتش

في الآونة الأخيرة ارتبط اسم النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بالانتقال إلى الدوري السعودي، في ظل اهتمام نادي أهلي جدة بالحصول على خدماته بقوة في الصيف الحالي.

ولكن وفقًا للصحفي الإسباني "توماس جونزاليس"، الذي يعمل في شبكة "ABC" الإسبانية، أن زوجة مودريتش ترفض فكرة الانتقال إلى الدوري السعودية، مُشيرة إلى سعادتها في العاصمة الإسبانية "مدريد".

وأضاف الصحفي "توماس جونزاليس"، أن زوجته "فانجا بوزنيتش" تحاول إقناع مودريتش بالبقاء في صفوف ريال مدريد وتجديد عقده لمدة موسم آخر.