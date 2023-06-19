الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم 31 ألف و600 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي، اليوم الأثنين، يبلغ نحو 31 ألفًا و600 ميجاوات، نظرًا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، فيما سجلت درجة الحرارة 31 درجة مئوية في نهار اليوم الاثنين 19 يونيو 2023.

وذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في نشرته أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم الاثنين يبلغ نحو 31 ألف و 600 ميجاوات.

كما أشار مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس الأحد نحو 17 ألفًا و309 ميجاوات، موضحًا مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام / كيلووات ساعة.

مرفق الكهرباء أقصي حمل مسائي

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