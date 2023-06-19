الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

سامية محرز تناقش "إبراهيم ناجي.. زيارة حميمة تأخرت كثيرا" بالنيل الثقافية الأربعاء

سامية محرز
سامية محرز

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية في حوالي الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل الدكتورة سامية محرز حول كتابها " إبراهيم ناجي: زيارة حميمة تأخرت كثيرًا".

كتاب " إبراهيم ناجي: زيارة حميمة تأخرت كثيرًا"

أصدرت دار الشروق للنشر والتوزيع، كتاب "إبراهيم ناجي: زيارة حميمة تأخرت كثيرا" من تأليف د. سامية محرز أستاذة الأدب العربي ومديرة مركز دراسات الترجمة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفي هذا الكتاب تسرد محرز رحلتها الكبيرة لتقصي أثر الجد للام الشاعر إبراهيم ناجي، وهو الذي رحل قبل مولدها بعامين.

ملامح دقيقة يحتويها كتاب محرز، وقامت بتدعيمه بالكثير من الصور والمخطوطات والخطابات بيد الشاعر الكبير، كما تفصح ولاول مرة عن عدد من العلومات التي لم يكن يعرفها أحد، خاصة ملهمته الاولى التي لم يقم بالتعريف لها سوى بحرفين فقط والتي يقال انها كانت سببا في قصيدته العظيمة "الأطلال"، وكيف انقلب الأمر بعد وفاته ليصبر نجما كبيرا واثر ذلك على اسرته وحفيدته.

ابراهيم ناجي

صنع الله إبراهيم

وفي هذا الصدد كتب الروائي صنع الله إبراهيم:"رحلة طويلة قطعتها سامية محرز منذ الطفولة في المدارس الأجنبيّة بالقاهرة، حيث نفّرتها المناهج الحكوميّة المقرّرة على جميع طلبة الجمهورية من الأدب العربي، ثم في جامعات الولايات المتحدة حيث بدأ تصالحها مع جذورها، إلى أن استقرت أخيرا في الجامعة الأمريكيّة بالقاهرة لتقوم بتدريس الأدب العربي ذاته!

إحدى المحطّات الهامة في رحلتها كانت الشاعر الرومانسي الكبير ابراهيم ناجي، جدّها لأمّها. ولدت بعد وفاته بعامين  ودرست شعره على مضض في المدرسة ولم تعره اهتماما إلى أن ورثت من خالتها أوراقًا له بعضها خطابات ومذكّرات شخصيّة ومسودّات لبعض أهم قصائده من بينها قصيدة «الأطلال» والبعض الآخر ترجمات أدبيّة ومشاريع كتب غير مكتملة في الطب كلها لم يطّلع عليها أحد قبلها، ألقت الضوء على جوانب مجهولة ومطموسة من حياته: معاناته الماديّة وصراعاته مع البيروقراطيّة وعلاقاته العاطفيّة التي طالما حرصت عائلته على إبقائها طى الكتمان.

 وكانت النتيجة هذه الزيارة الحميمة بين الحفيدة الناقدة وجدّها الطبيب الشاعرتنبئ في طيّاتها عن تشكّل علاقة جديدة بينهما.

د سامية محرز

الدكتورة سامية محرز

أما عن الدكتورة سامية محرز فهي أستاذة الأدب العربي ومديرة مركز دراسات الترجمة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة .صدر لها العديد من الدراسات والمقالات في مجالات الأدب والنقد الثقافي ودراسات الترجمة إلى جانب عدة كتب باللغة الإنجليزية من بينها الكاتب المصري بين التاريخ والرواية: دراسات في أدب نجيب محفوظ، صنع الله إبراهيم وجمال الغيطاني (1993) الحروب الثقافية في مصر: السياسات والممارسات (2008) أطلس القاهرة الأدبي (2010) حياة القاهرة الأدبية (2011) وبالاشتراك مع لفيف من المتخصصين في الترجمة ودراساتها كتاب في مكان الآخر: دراسات عبر تخصصية في مجال دراسات الترجمة من القاهرة (2019). هذا الكتاب هو أول عمل لها باللغة العربية.

إبراهيم ناجي زيارة حميمة الإعلامي خالد منصور النيل الثقافية سامية محرز الدكتورة سامية محرز الشاعر إبراهيم ناجي

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