الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا: تطوير قطاع الصناعة وتنمية الاستثمار على رأس أولويات القيادة السياسية

محافظ قنا
محافظ قنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن تطوير قطاع الصناعة وتنمية الاستثمار يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، وأن المحافظة تستهدف التحرك على أرض الواقع للتعرف على حجم التحديات التي تواجه المستثمرين، وإيجاد حلول جذرية لها، بهدف دفع عجلة الصناعة وزيادة المعدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير للأسواق الخارجية.

وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية لا تألوا جهدًا فى تقديم الدعم اللازم وكل التسهيلات للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محورى فى دعم وتنمية الاقتصاد القومي، جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقتين الصناعيتين "هوّ" بمركز نجع حمادى، و"الكلاحين" بمركز قفط، والمنطقة الحرة العامة بقفط، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى يعقدها سيادته مع المستثمرين ورجال الأعمال لتذليل التحديات التي قد تقابلهم، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لهم للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار كونه إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة.

حضر اللقاء كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، ومديرى المناطق الصناعية وممثلى شركات المرافق ومسئولي الأجهزة المعنية بملف الاستثمار، وعدد كبير من المستثمرين. 


كما استمع محافظ قنا إلى مطالب المستثمرين وأصحاب المصانع، موجهًا مسئولي الجهات المختصة بدراستها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين لزيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.

من جانبهم، قدم المستثمرون شكرهم لمحافظ قنا لما لمسوه من اهتمام كبير لمطالبهم، وحرصه على وضع حلول عاجلة لها، وهو ما دفعهم للإقبال على الاستثمار والتوسع فى مشروعاتهم داخل المناطق الصناعية بمحافظة قنا.

يذكر أن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، منذ توليه مهام منصبه، حرص على تقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة بهم للتعرف على مطالبهم، وحجم التحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.

اتصال احتياجات السوق المحلي احتياجات أجل احتياجات السوق استثمار

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مرتضى منصور يعلق على حكم عزله من رئاسة الزمالك

مفاجأة.. وزير الرياضة لم يُصدر قرارًا بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مرتضى منصور: اللائحة الاسترشادية تمنع عزل رئيس النادى

السيطرة على حريق هائل بكشك في سوق المندرة شرق الإسكندرية

حجز طعن "قضايا الدولة" على قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لـ8 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

" محافظون وتجارب " ( 5 )

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين