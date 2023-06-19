محافظ قنا: تطوير قطاع الصناعة وتنمية الاستثمار على رأس أولويات القيادة السياسية

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن تطوير قطاع الصناعة وتنمية الاستثمار يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، وأن المحافظة تستهدف التحرك على أرض الواقع للتعرف على حجم التحديات التي تواجه المستثمرين، وإيجاد حلول جذرية لها، بهدف دفع عجلة الصناعة وزيادة المعدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير للأسواق الخارجية.

وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية لا تألوا جهدًا فى تقديم الدعم اللازم وكل التسهيلات للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محورى فى دعم وتنمية الاقتصاد القومي، جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقتين الصناعيتين "هوّ" بمركز نجع حمادى، و"الكلاحين" بمركز قفط، والمنطقة الحرة العامة بقفط، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى يعقدها سيادته مع المستثمرين ورجال الأعمال لتذليل التحديات التي قد تقابلهم، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لهم للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار كونه إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة.

حضر اللقاء كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، ومديرى المناطق الصناعية وممثلى شركات المرافق ومسئولي الأجهزة المعنية بملف الاستثمار، وعدد كبير من المستثمرين.



كما استمع محافظ قنا إلى مطالب المستثمرين وأصحاب المصانع، موجهًا مسئولي الجهات المختصة بدراستها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين لزيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.

من جانبهم، قدم المستثمرون شكرهم لمحافظ قنا لما لمسوه من اهتمام كبير لمطالبهم، وحرصه على وضع حلول عاجلة لها، وهو ما دفعهم للإقبال على الاستثمار والتوسع فى مشروعاتهم داخل المناطق الصناعية بمحافظة قنا.

يذكر أن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، منذ توليه مهام منصبه، حرص على تقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة بهم للتعرف على مطالبهم، وحجم التحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.