اللواء حمد حمدي: المنتجعات المصرية تشهد انتعاشة سياحية من السوق الإيطالي

قال اللواء أحمد حمدي، رئيس قطاع السياحة الداخلية السابق، إن هناك زيادة حقيقية في الحركة السياحية بالنسبة للسوق الإيطالي للمنتجعات السياحية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وأشار حمدي في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن افتتاح مطار سفنكس الدولي ساهم بشكل مباشر في تنشيط حركة الطيران منخفض التكاليف ضمن الاستراتيجية والاقتصادية التي تتبعها الدولة.

وأضاف حمدي أن شركات الطيران التي تعمل بنظام الطيران منخفض التكاليف أصبحت تتجه إلى مطار سفنكس الدولي، لذلك تتطلع الشركة المجرية لمزيد من تسيير الرحلات من مناطق أوروبا، وهذا ما تعمل عليه "ويز إير Wizz Air" للطيران.

وأضاف أن الشركة ستقوم بتسيير وتشغيل 6 رحلات أسبوعيًا من المطارات الإيطالية إلى مطار سفنكس الدولي، 3 رحلات من مالبنسا، و3 رحلات من روما أسبوعيًا اعتبارًا من الخميس 15 يونيو الجاري. كما ستقوم الشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 31 أكتوبر المقبل من بودابست بالمجر إلى مطار سفنكس، لاستيعاب حركة الطيران والسفر المتزايدة من المجر لزيارة المقاصد السياحية المصرية.

وأضاف أنه بهذه الرحلات الست الجديدة، يكون عدد الرحلات إلى المقاصد السياحية والمطارات المصرية نحو 38 رحلة أسبوعياً تُسيرها من مدن عديدة في أوروبا إلى مطارات برج العرب، ومرسى علم، والغردقة، وشرم الشيخ. وتم إضافة سفنكس إلى جداول التشغيل.

كما أنها بصدد تشغيل خط طيران بربط بين مطار لندن ومطار سفنكس، وتشغيل خط طيران آخر بين أبو ظبي وسفنكس، مما يؤكد حرصها على التوسع في السوق المصري في ظل التسهيلات المقدمة من الدولة المصرية لجذب المزيد من شركات النقل الجوي لتعظيم الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وكان قد شهد مطار سفنكس الدولي، يوم الخميس الماضي، حفل تدشين وإطلاق خط طيران جديد لشركة الطيران المجرية المنتظمة والمنخفضة التكاليف الذي يربط بين مدينة مالبنسا الإيطالية ومطار سفنكس الدولي، وذلك في إطار الخطط التوسعية للناقلة المجرية في السوق المصري.