الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل اللجنة المشكلة من "الصحة" لاستلام مبنى السلام البحري

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم ، اللجنة المشكلة من وزارة الصحة برئاسة مهندس عماد رشدي لاستلام مبنى السلام البحري ببورسعيد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى شعبان رئيس  رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

في بداية اللقاء،  توجه محافظ بورسعيد،  بالشكر والتقدير الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،  على جهوده المتواصلة في تطوير الخدمات الصحية ببورسعيد في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل،  والتي حققت طفرة غير مسبوقة في القطاع الطبي ببورسعيد،  كما توجه بالشكر للدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد وكافة العاملين في المنظومة الصحية ببورسعيد على جهودهم المضنية في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين على أعلى مستوى.

- منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة

و  أكد "اللواء عادل الغضبان، أن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة ، وحققت تقدم غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن من خلال تطوير المؤسسات الطبية "مستشفيات ووحدات صحية "، و تدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى ، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية، وتبادل الخبرات مع عدد من الدول الأجنبية لتطوير وتأهيل الأطقم الطبية ، مؤكدا على أن مؤسسات الدولة مازالت تعمل على استكمال المنظومة الطبية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الطبي، لافتا أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حققت نجاحا كبيرا، تعكسه الأرقام  والإحصاءات .

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي يبرز إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد، وأوضح المحافظ أن القيادة  السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولا،  ولا أحد يعمل منفردا و نعمل جميعا لتقديم خدمة مميزة للمواطن وان هناك جهود متواصلة لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، منوها ان هناك تحديات  ، ولكن  جميع القيادات القائمة على تنفيذ المنظومة تسعى لتحقيق أفضل خدمات لصالح المواطن،  قائلا كل الشكر والتقدير والتحية لكل من ساهم في تنفيذ المنظومة والشكر الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اتخاذ القرار بتطبيق المنظومة ومتابعته المستمرة للمنظومة و تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى .

واستمع محافظ بورسعيد لتقرير من اللجنة المشكلة من وزارة الصحة حول موقف الانتهاء من إجراءات تسليم مبنى السلام البحرى، مشيدا بأعمال التطوير التي شهدها المبنى والتي جاءت على درجة كبيرة من الكفاءة ،  تماشيا مع مجمل التطورات التي، شهدتها المؤسسات الصحية ببورسعيد وأشار محافظ بورسعيد لأهمية الوعي بجهود الدولة، في إقامة كبرى المشروعات التي تهم المواطن وتقدم له أفضل الخدمات .

جانب من الحدث

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اتخاذ القرار اعلى مستوى التأمين الصحي الشامل التطورات الهيئة العامة للرعاية الصحي

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