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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

امتحان الفرنساوي التجريبي 2023.. وأخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يخوض طلاب الصف الثالث الثانوي غدَا امتحانات اللغة الأجنبية الثانية وهى مواد اللغة الألمانية والفرنسية والإيطالية لذلك يبحث العديد من الطلاب عن امتحان الفرنساوي التجريبي 2023 حيث يكثر البحث فى جوجل عن امتحان الفرنساوي التجريبي 2023 لذلك تنشر الدستور خلال السطور المقبلة امتحان الفرنساوي التجريبي 2023. 

امتحان الفرنساوي التجريبي 2023 النموذج الاسترشادي 

يمكن للطالب الحصول على النموذج الاسترشادي الخاص بمادة اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي من خلال الرابط الموجود على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

ويستعد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) لتأدية  يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان  اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، حيث أن عدد الطلاب الذين تقدموا  لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).
 

أهم قواعد مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2023

"القاهرة الإخبارية": فلسطين تعلن تأجيل امتحان الثانوية العامة داخل جنين

استكمال تصحيح امتحان مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة 2023

خطاب مهم من التعليم بشأن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

فى سياق متصل بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 وأعلنت عن آليات التصحيح وهى كالتالى:

- سيتم تصحيح إجابة الأسئلة المقالية من خلال نظام rubrics.

- سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

- فى حال وجود اختلاف بينهما في التصحيح يتم الرجوع لمصحح ثالث.

- آلية تقدير الدرجات تضمن العدالة في التصحيح وتكافؤ الفرص.

- تجهيز قرابة 7 مقرات للتصحيح الإلكترونى فى عدة محافظات.

- جميع الأسئلة سوف تصحح إلكترونيا سواء مقالية أو اختيار من متعدد فى جميع المواد الدراسية الأساسية والتي لا تضاف لمجموع الطالب.

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