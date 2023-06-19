أهم قواعد مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2023

يستعد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، غدًا الثلاثاء، وفقًا للجدول الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويبحث الطلاب عن مراجعة ليلة الامتحان وأهم القواعد بمادة اللغة الفرنسية، عبر محركات البحث "جوجل".

ويستعرض "الدستور" خلال التقرير التالي ملخصًا لأهم قواعد مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، غدًا الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، وطلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

وانتهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح أمس، من امتحان الدور الأول، في مادة اللغة العربية بإجمالي عدد (728439) طالبًا/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد ( 5) حالات غش إلكتروني بمحافظات (القاهرة، والشرقية، والغربية، وقنا، ومطروح) بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، ونشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

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