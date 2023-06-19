"القاهرة الإخبارية": فلسطين تعلن تأجيل امتحان الثانوية العامة داخل جنين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية تأجيل امتحان الثانوية العامة في القاعات الواقعة داخل مدينة جنين إلى موعد سيتم تحديده لاحقًا، على خلفية العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، بحسب إعلان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وقالت الوزارة بحسب بيانها علي الوكالة الرسمية"وفا" للدولة الفلسطينية، أن الامتحان تم تأجيله في القاعات الواقعة داخل المدينة، فيما سيُعقد في القاعات الواقعة خارجها بشكل طبيعي، داعية الطلاب في حال تمكنهم من الوصول بأمان إلى الالتحاق بأقرب قاعة يستطيعون الوصول إليها.

وفي وقت سابق أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة 31 آخرين بينهم 9 بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة جنين ومخيمها.