خطاب مهم من التعليم بشأن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لمديريات التربية والتعليم، بشأن تنظيم أعمال امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وشدد الخطاب على التأكيد على رؤساء مراكز توزيع الأسئلة بالأتى :-

1) ضرورة وصول صناديق الأسئلة إلى لجان السير تمام الساعة الثامنة والربع صباحاً

٢) يتم فتح الصناديق في لجان السير تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

3) يتم توزيع ورق الإجابة على الطلاب (بابل شيت /مقالی) تمام الساعة الثامنة وخمسة وخمسون دقيقة .

4) يتم توزيع ورق الأسئلة على الطلاب في تمام الساعة التاسعة .

ه) ضرورة التنبيه على رؤساء اللجان بأن الطالب له ورقتان إجابة (بابل شيت / ورقة مقالي).

6) ضرورة التنبيه على الطالب بأن الإجابة في ورقة الإجابة (البابل شیت / مقالی) ولیست كراسة الأسئلة ولايعتد بأى إجابة في كراسة الأسئلة .

7) ضرورة التنبيه على الملاحظين بتدبيس ورقتي إجابة الطالب (البابل شيت / مقالي) في المكان المخصص للتدبيس . - ۸) التنبيه على الطالب بكتابة بياناته كاملة على كراسة الأسئلة وورقتي الإجابة (بابل شيت / مقالي) .

۹) ضرورة التنبيه على رؤساء اللجان في المواد المترجمة (رياضة – فيزياء – كيمياء - أحياء)

بتوزيع كراسات الأسئلة (ورقتي الإجابة المترجمة على طلبة اللغات)، وتوزيع كراسات الأسئلة وورقتي الإجابة العربي على طلبة المدارس العربي حتى لايحدث عجزا .

10) التنبيه على الطالب ضرورة التظليل بالقلم الجاف والتظليل يكون داخل الدائرة كاملاً حتى يعتد بالإجابه وعدم التظليل الكامل يؤدي الى مشكلة في

التصحيح حفاظاً على حق الطالب.

واختتم الخطاب، على أن يتم التنبيه بمراعاة التعليمات المذكورة عالية والتأكد من التنفيذ.

وكان قد انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، الاثنين 12 يونيو ، لامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في المواد غير المضافة للمجموع، و مادة اللغة العربية بإجمالي عدد (728439) ألف طالب وطالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى امس عدد (1179) طالب وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولى، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية، بينما أدى عدد (255) طالب وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).