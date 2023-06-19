محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة عامل توفى إثر حادث حريق محطة وقود بالمعنا

قدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة العامل أمين عبدالرازق بمسقط رأسه بمدينة دشنا، والذي توفي متأثرًا بإصابته في الحريق الذي وقع الأسبوع الماضي بمحطة وقود المعنا، أثناء تفريغ إحدى سيارات نقل المواد البترولية لكمية البنزين الموجودة بها، رافقه أحمد جابر، وكيل وزارة القوى العاملة، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، ومسئول مديرية التضامن الاجتماعي.

أعرب محافظ قنا عن خالص مواساته لأسرة الشهيد، داعيًا الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكدًا أنه تم صرف إعانة عاجلة لأسرة الشهيد والتكفل بمصاريف الجنازة بمعرفة المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، كما وجه بسرعة صرف مبلغ ٥٠ ألف جنيه كتعويض للأسرة، ووجه رئيس الوحدة المحلية للمدينة بضرورة توفير وحدة سكنية مناسبة لإقامة أسرة الشهيد بها.



يُذكر أن الشهيد أمين عبدالرزاق أصيب في حريق محطة الوقود بالمعنا الأسبوع الماضي، وتم نقله علي الفور بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى مرزوق عبدالوهاب المرزوق للطوارئ بجامعة جنوب الوادى، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة المخصصة لإصابات الحروق، إلي أن وافته المنية بالأمس.