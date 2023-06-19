وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى 6 أشهر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن حجم توريد للقمح المحلي، بلغ منذ بداية الموسم وحتى 3.630 مليون طن قمح، وسيستمر موسم التوريد حتى نهاية أغسطس.

جاء ذلك في تصريحات له على هامش وضع حجر الأساس لمنطقتين لوجستية إدارية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، على مساحة 22 فدانًا، باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه.

ولفت الوزير إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي لمدة 4 أشهر، وأن الاحتياطي من الأرز بلغ نحو 3.3 شهر، وسيبدأ موسم الحصاد الجديد سبتمبر المقبل، والاحتياطي من اللحوم يكفي 3.3 شهر، فيما بلغ احتياطي الدواجن نحو 7 أشهر، بعد استيراد أكثر من 25 ألف طن خلال الفترة الماضية.