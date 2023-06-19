الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى 6 أشهر

القمح
القمح

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن حجم توريد للقمح المحلي، بلغ منذ بداية الموسم وحتى 3.630 مليون طن قمح، وسيستمر موسم التوريد حتى نهاية أغسطس.

جاء ذلك في تصريحات له على هامش وضع حجر الأساس لمنطقتين لوجستية إدارية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، على مساحة 22 فدانًا، باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه.

ولفت الوزير إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي لمدة 4 أشهر، وأن الاحتياطي من الأرز بلغ نحو 3.3 شهر، وسيبدأ موسم الحصاد الجديد سبتمبر المقبل، والاحتياطي من اللحوم يكفي 3.3 شهر، فيما بلغ احتياطي الدواجن نحو 7 أشهر، بعد استيراد أكثر من 25 ألف طن خلال الفترة الماضية.

التموين والتجارة الانشطة التجارية التموين والتجارة الداخلية التجارية الكبرى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام

"المركزى" يعلن زيادة حجم الودائع بالعملة الأجنبية لـ1.5 تريليون جنيه

«فودافون بيزنس» تعقد بروتوكول تعاون مع «زراعة القاهرة» لتزويدها بأحدث حلول الزراعة الذكية باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء

توقيع بروتوكول تعاون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين

إصابة 6 جنود إسرائيليين بسبب تفجير آلية عسكرية بمخيم جنين