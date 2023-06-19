بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة تفعيل دور التعاونيات

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين.

وووفقًا لجدول الأعمال، يستكمل المجلس خلال جلسته العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والري، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب اكمل نجاتي بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر".

وخلال الجلسة العامة أمس، قال رئيس المجلس، إن الدستور تضمن نصوصا تدعم وتحفظ العمل التعاوني في مصر، لا سيما أن الملكية التعاونية مصونة، ومكفولة بموجب الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها.

وقال رئيس الشيوخ، إنه لا يجوز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، مشيرا إلى اهتمام الدولة بالنهوض بالعمل التعاوني من خلال مؤسساتها المعنية، مما مكن مصر من الاضطلاع بدور بارز في العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاوني، ومن بينها الاتحاد الدولي للجمعيات التعاونية، ومنظمة العمل الدولية.

ولفت إلى أن فلسفة التعاونيات تكمن في أنها تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية من خلال تمويل ذاتي لا يرهق ميزانية الدولة، وهو ما يتوافق مع المحور الاجتماعي لاستراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022.

وشدد على اهتمام مجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات في مصر، من خلال الدراسة المتعمقة التي تضمنت تحليلًا للوضع الراهن للقطاع التعاوني في مصر، وأهم التحديات والفرص المتاحة لتطويره.