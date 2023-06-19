الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"جندي": الدولة المصرية تولي بالغ اهتماها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال

خلال اللقاء
خلال اللقاء

قالت السفير سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إن الدولة المصرية تولي بالغ اهتماها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني وظهر ذلك جليا في نتائج الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية ، والذي كان من أبرز قراراته ، التيسير من إجراءات تأسيس الشركات ، وخفض الحواجز البيروقراطية، وإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي والتوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين والتخفيف من الأعباء المالية والضريبية المفروضة على المستثمرين وخلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة واعتماد حزمة من الحوافز دعما لعدد من القطاعات والمشروعات الزراعية والصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها ، بالإضافة لإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات في مصر وتلقي الشكاوي من المستثمرين ووضع حلول ملائمة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رفقة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بمحافظة كفر الشيخ، التي تتبع شركة فيرنبرو جلوبال، ويمتلكها المهندس أشرف دوس رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الامريكية، وأحد اعضاء المجلس التأسيسي لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، والتي تعمل وزارة الهجرة على تأسيسها لتصبح بوطقة لكل الراغبين من المصريين بالخارج للاستثمار في مصر.

وتابعت جندي : "إن ما يتم الآن على أرض مصر من إنجازات لهو معجزة بحق فمصر الآن تبني دولة جديدة ، قوية ، وقادرة ، ومزدهرة ما يؤدي لنمو الاقتصاد المصري وما يوفره من فرص استثمارية واعدة في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية والتي يعاني منها العالم أجمع، وما تم إنجازه في مصر من مشروعات تنموية ضخمة وبنية تحتية عملاقة ومدن جديدة كبرى، يستحق منا جميعا أن نفخر ونعرب عن بالغ اعتزازنا بهذا الوطن القادر ، ونتفائل بمستقبله المشرق".

الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد الوطني الهجرة وشئون المصريين بالخارج التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي وزير التموين الرخصة الذهبية للمستثمرين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الدكتور علي مصيلحي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

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