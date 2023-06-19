الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مساعد وزير التموين: تغطية 17 محافظة بمشروعات لوجستية وتجارية

عشماوي
عشماوي

 

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60  مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً عن إنشاء مخازن  استراتيجية بما يغطي أكثر من ٦٣٪؜ من محافظات الجمهورية  وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ مشروع  انشاء ووضع حجر الأساس  لمنطقتين "لوجستية /تجارية " بمحافظة كفر الشيخ  على مساحة ٢٢ فدان تتضمن أنشطة متنوعة " تجارة نصف الجملة ،انشطة تعبئة وتغليف ،ومخازن تبريد وتجميد  وانشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وادارية  وغيرها من الأنشطة الأخرى "، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر وذلك بحضور المهندس اشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فير نبرو جلوبال.

وأشار "عشماوى"، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة  متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.

إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين إبراهيم عشماوي الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور إبراهيم عشماوى السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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