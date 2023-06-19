الأنبا بشارة جودة يترأس القداس الإلهى بكنيسة مار جرجس بالنجيلة

ترأس اليوم، نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مار جرجس، بالنجيلة.

شارك في الصلاة الأب أندراوس رفعت، راعي الكنيسة، والأب ميلاد جودة، رئيس دير الآباء الفرنسيسكان، بالأقصر.

وتحدث صاحب النيافة في كلمة العظة حول الإيمان الفعلي، بالرب يسوع، الذي يجعلنا نشعر بالمحتاجين.

وأشار الأنبا بشارة إلى التحديات الكبيرة، التي قابلت الأشخاص في وصولهم، لتقديم المخلع، لكن يسوع نظر إلى إيمانهم، ونال المخلع شفاء الجسد، وشفاء الروح، حيث سلطان الرب يسوع، للتحرير من مرض الخطية "مغفورة لك خطاياك".

كما ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية العائلة المقدسة، بالأقصر.

جاء ذلك بمشاركة الأب فرنسيس نظمي، راعي الكنيسة، وراهبات صغيرات القلب الأقدس الفرنسيسكانيات. وتحدث صاحب النيافة في كلمة العظة مع المحتفى بهم حول أهمية عيش الصداقة مع الرب يسوع، في حياتهم اليومية.

وأكد راعي الإيبارشية لأبناء المناولة الأولى ضرورة نمو العلاقة الشخصية مع الله، من خلال ممارسة الأسرار المقدسة، خاصة سر الإفخارستيا.

وعقب الذبيحة الإلهية، أقيم لقاء أبوي مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، وشعب الرعية.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس عيد قلب يسوع الأقدس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس.