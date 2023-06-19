إخماد حريق نشب بمحطة بنزين بطريق أسيوط الغربى دون مصابين

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم اليوم الاثنين علي حريق نشب داخل محطة مواد بترولية دون وجود مصابين، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

والبداية كانت بتلقى شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا لنشوب حريق بمحطة تمويل مواد بترولية بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ، وتبين نشوب الحريق في خرطوم بالمحطة، وتم إخماد النيران ولم يسفر الحريق عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.