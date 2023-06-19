المصيلحى: استثمارات المناطق اللوجستية التجارية بكفرالشيخ تصل لـ6 مليارات جنيه

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المناطق اللوجستية في محافظة كفرالشيخ تتضمن إنشاء مشروع ذى أنشطة تجارية/ إدارية/ لوجستية بقيمة استثمارات تصل من ٥ إلى ٦ مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء مناطق لوجستية/ تجارية/ ترفيهية/ خدمية، بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيسهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد في تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10% إلى 15% من إجمالي السعر النهائي للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، مشروع إنشاء ووضع حجر الأساس لمنطقتين "لوجستية/ تجارية" بمحافظة كفرالشيخ على مساحة ٢٢ فدانًا تتضمن أنشطة متنوعة "تجارة نصف الجملة، أنشطة تعبئة وتغليف، ومخازن تبريد وتجميد وأنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية وغيرها من الأنشطة الأخرى"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر، وذلك بحضور المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة فير نبرو جلوبال.

وجّه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة كفرالشيخ، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة كفرالشيخ والمطور ستكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارٍ حاليًا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.

وشدّد "المصيلحى" على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى، لافتًا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع، بالإضافة إلى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.