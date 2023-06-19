الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس مستريحة تجارة الأراضى بسوهاج

حبس مستريحة
حبس مستريحة

جددت النيابة العامة اليوم الإثنين، حبس موظفة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها 2 مليون و50 ألف جنيه، من 14 شخصًا، بزعم توظيفها في تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، وذلك مقابل أرباح نصف سنوية، إلا أنها لم تف بوعدها ولم ترد أصول تلك المبالغ المالية إلى أصحابها.

 وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "محمد ر.أ.أ- 37 سنة- حاصل على دبلوم تجارة، و13 شخصًا آخرين، يقيمون دائرة المركز".

ويتضمن تضررهم من المدعوة "ابتسام ع.أ.أ- 45 سنة- موظفة- وتقيم دائرة المركز"؛ إثر استيلائها منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 2 مليون و50 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح نصف سنوية، إلا أنها لم تفٍ بوعدها ولم ترد أصول تلك المبالغ المالية إلى أصحابها.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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